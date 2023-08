Pronostic Celta Vigo Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid enchaîne au Celta Vigo

Le Celta Vigo a souffert lors des dernières saisons en étant souvent proche de la relégation. L’an passé, le club galicien a fait le taf lors de la dernière journée en battant le FC Barcelone (2-1) déjà champion, ce qui lui a permis de terminer 13e de Liga. Lors de l’intersaison, le Celta a misé sur Rafael Benitez. Le technicien espagnol a perdu Galan, Pineda et Denis Suarez, tandis que la pépite Gabi Veiga est également sur le départ. Dans le sens inverse, la formation galicienne a recruté l’ailier lillois Jonathan Bamba, l’international suédois Carl Starfelt, et le jeune Merengue Carlos Dotor. Pour sa reprise en Liga, le club de Vigo s’est incliné à domicile face à Osasuna (0-2). Le week-end dernier, les Galiciens sont allés accrocher un point chez la Real Sociedad (1-1) avec une égalisation au bout du temps additionnel par l’ancien latéral barcelonais Mingueza.

En face, le Real Madrid sort d’une saison plutôt compliquée avec une 2e place en Liga et une élimination en demi-finale de la Ligue des champions. En revanche, la Maison-Blanche s’est imposée en Copa del Rey face à Osasuna. Cet été, le club a tourné une page avec le départ de Karim Benzema. Carlo Ancelotti a rajeuni son groupe en attirant l’international anglais Jude Bellingham, la pépite turque Arsa Güler, et le latéral Fran Garcia et a été obligé de signer le portier Kepa Arrizabalaga. Ce dernier est arrivé pour remplacer Courtois, qui s’est blessé gravement. En plus de son portier, le club madrilène déplore l’absence de Militao, lui aussi blessé sérieusement. Malgré ces coups durs, le Real a parfaitement lancé sa Liga avec des victoires face à l’Athletic Bilbao (0-2) et Almeria (1-3). Tout juste arrivé en Espagne, Bellingham réalise une entame canon avec 3 buts inscrits. Pour permettre à l’Anglais d’évoluer dans un schéma préférentiel, Ancelotti a changé son style de jeu habituel (4-3-3) en 4-3-1-2. En pleine forme et déjà vainqueur 2 fois en déplacement, la Maison-Blanche devrait prendre le dessus sur une équipe du Celta Vigo qui a redémarré difficilement.

Le Real Madrid s'offre le Celta