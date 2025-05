Le Real a eu chaud

Real Madrid 3-2 Celta de Vigo

Buts : Güler (33e), Mbappé (39e, 48e) pour le Real // Rodríguez (68e), Swedberg (76e) pour le Celta

Le Real tente toujours de suivre la cadence du Barça.

À la suite de la victoire minimaliste d’un Barça remanié ce samedi à Valladolid, le Real était condamné à gagner pour continuer à rêver du sacre. L’équipe de Carlo Ancelotti a su se montrer pragmatique pendant une heure avant de se faire peur en fin de rencontre (3-2).

En effet, tout avait parfaitement commencé pour les Madrilènes : alors que Thibaut Courtois a fait le job derrière face à Marcos Alonso ou Borja Iglesias notamment, Arda Güler est sorti de sa boîte pour expédier un missile dans l’angle de la surface adverse directement dans la lucarne opposée (1-0, 33e). Cinq minutes plus tard, le Turc est imité par Kylian Mbappé qui marque un joli but en… taclant le ballon à l’entrée de la surface (2-0, 39e). Au retour des vestiaires, le natif de Paris s’offre même un doublé et son 24e but de la saison en Liga sur un service de Güler (3-0, 48e). On se dit alors que l’affaire est dans le sac, mais le Celta de Vigo a de la ressource : Javi Rodríguez réduit la marque sur un corner mal dégagé (3-1, 68e) puis Williot Swedberg bonifie sans contrôle un service onctueux de l’éternel Iago Aspas (3-2, 76e). Le Real souffre, mais tient bon et reste à quatre longueurs du Barça à quatre journées de la fin.

