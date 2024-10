Le nouveau président de la Fédération espagnole sera connu le 16 décembre

Enfin la fin de l’instabilité ?

La Fédération royale espagnole de football, plus connue sous l’accronyme RFEF, va enfin élire son nouveau représentant le 16 décembre prochain. Une nouvelle annoncée par Maria Ángeles García Chaves, vice-présidente de l’instance qui occupe la fonction de présidente par intérim depuis la suspension de Pedro Rocha survenue en juillet dernier.

🔴 La @RFEF fija las elecciones a la Presidencia para el 16 de diciembre de 2024 🗓 Antes, las elecciones a la Asamblea General se celebrarán el lunes, 25 de noviembre de 2024 🔗 https://t.co/kJuH8GzjTO pic.twitter.com/A7vQ9fB7YM — RFEF (@rfef) October 18, 2024

Dans un communiqué la RFEF a indiqué que la vice-présidente de la Fédération «a décidé de lancer le processus électoral » pour le renouvellement de son Assemblée générale et l’élection de son nouveau président, « selon le calendrier retenu », l’élection aura lieu « le lundi 16 décembre », précise le communiqué. La RFEF a connu de nombreuses périodes troublées depuis un an et demi. D’abord avec l’affaire Rubiales qui avait embrassé de force Jenni Hermoso lors du sacre espagnol au Mondial 2023, puis la suspension pour deux ans de Pedro Rocha, alors déjà président de l’institution par intérim, pour avoir outrepassé ses fonctions en renvoyant Andreu Camps selon le Tribunal administratif du Sport, Rocha est également mis en cause dans une affaire de corruption.

Moins de micmacs, plus de football devrait être la nouvelle devise de la RFEF.

