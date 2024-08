Éric Roy estime que « beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau de l’année dernière »

L’année dernière, beaucoup de joueurs n’avaient pas le niveau de l’année d’avant.

Torturé par Marseille le week-end dernier (1-5), Brest a cette fois été cuisiné par Lens (2-0), ce dimanche à Bollaert. Avec deux défaites sur leur deux premières journées, les Bretons pointent à la dernière place du classement. Même s’ils ont affronté des candidats à l’Europe, voire mieux, les Brestois n’ont pas vraiment été convaincants. De quoi faire enrager Éric Roy, qui a déjà eu des mots durs envers son groupe. En conférence de presse, il a notamment admis que « beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau de l’année dernière » et qu’il faut « une prise de conscience individuelle et collective ».

Selon l’entraîneur des Ty Zefs, son plan de jeu « n’a pas été respecté ». « On devait jouer dans le dos de l’adversaire, avancer, jouer comme une vraie équipe et on a fait tout l’inverse… Je ne sais pas pourquoi », a-t-il avoué. Avec cette mauvaise prestation, sa défaite est finalement logique : « À partir du moment où tu gagnes pratiquement pas un duel dans la première période, que tu as un jeu restrictif et très négatif, à l’arrivée tu es obligé d’être puni ».

Brest se préserve pour la Ligue des champions.