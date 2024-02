La FIFA temporise sur le carton bleu

La FIFA a donné un carton bleu à sa propre règle.

Les révélations du Telegraph faisaient état ce jeudi d’une révolution dans le football. L’IFAB envisagerait en effet la mise en place d’un carton bleu, une exclusion temporaire en cas de d’antijeu ou de contestation arbitrale à la manière du rugby. Présent au congrès de l’UEFA à la Mutualité à Paris ce jeudi, Gianni Infantino et la FIFA ont souhaité calmer le jeu. « La FIFA souhaite clarifier que les informations faisant état de ce que l’on appelle le « carton bleu » au niveau élite du football sont incorrectes et prématurées », a précisé l’instance internationale sur ses réseaux sociaux.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024