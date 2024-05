Will Still à un pas de Lens

Du champagne à la bière.

Libre de s’asseoir sur le banc de son choix depuis son départ de Reims début mai, Will Still devrait s’engager au Racing Club de Lens dans les prochaines heures. Selon L’Équipe et La Voix du Nord, l’entraîneur de 31 ans va succéder à Franck Haise, dont l’arrivée à l’OGC Nice est, elle aussi, imminente, mais pas encore officielle. Still devrait emmener dans ses valises son jeune frère Nicolas, qui était déjà son adjoint à Reims. La durée de son futur contrat chez les Sang et Or, qui joueront la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, n’est pas encore connue.

Ces derniers mois, le Belge, d’origine anglaise et dont la compagne vit outre-Manche, n’avait pas caché son envie d’ailleurs. « J’ai été à l’étranger toute ma vie, je veux juste rentrer chez moi », avait-il confié en février, quelques semaines après avoir été fortement associé au club de Sunderland, en D2 anglaise. Il restera donc finalement en France et en Ligue 1. Et s’il ne revient pas chez lui, il se rapproche de sa terre natale en signant à quelque 60 kilomètres de la frontière belge.

Il va pouvoir rencontrer la légende de la frite de Bollaert, la chance.

