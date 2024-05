Une saison record pour la Ligue 1 en matière d'affluences

Toutes et tous au stade.

Ce vendredi, la LFP a publié les chiffres des affluences de la saison 2023-2024 dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2. Avec 8,27 millions de spectateurs cumulés en L1, le championnat affiche une moyenne record de 27 113 personnes par journée, soit une hausse de 14% par rapport à la saison dernière. Un chiffre qui s’accompagne d’un second record, celui du taux de remplissage moyen, désormais fixé à 85,4%. Côté tribunes, 8 des 18 clubs du championnat (Lens, PSG, Strasbourg, Rennes, Brest, Lorient, Marseille et Clermont) ont franchi la barre symbolique des 90% de remplissage.

En Ligue 2, l’affluence totale s’élève à 3,24 millions de spectateurs, un record depuis près de 15 ans. Un bilan encourageant pour un championnat qui ne compte que deux clubs (Saint-Étienne et Bordeaux) ayant rassemblé plus de 20 000 fans de leurs stades respectifs. Angers, promu avec une deuxième place au classement, a rassemblé 9 383 amoureux du SCO en moyenne au stade Raymond-Kopa. Parmi les « mauvais » élèves, Quevilly, Dunkerque, Pau, Rodez et Concarneau ont attiré moins de 4 000 supporters en moyenne par match.

Ce n’est pas encore le Championship, mais c’est notre bonne vielle Ligue 2 qu’on aime.

Aubameyang se livre sur sa dépression : « J’ai commencé à boire beaucoup »