Euro 2024

Danemark

On vous présente la liste du Danemark pour l’Euro 2024

Allan Doisneau le Vendredi 31 Mai à 19:00 Article modifié le Vendredi 31 Mai à 17:58

Kasper Hjulmand avait emmené le Danemark dans le dernier carré en 2020. Cette fois-ci, la « Danish Dynamite » sera attendue au tournant et devra avant tout se sortir du groupe C, composé de la Slovénie, de la Serbie et d’un éternel favori, l’Angleterre.