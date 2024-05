Mbappé attendu à Madrid la semaine prochaine

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Oui, on sait : tout le monde en a marre des aventures de Kylian Mbappé, et c’est normal. Il ne devrait heureusement pas y avoir de feuilleton autour de l’attaquant parisien cet été, en tout cas pas pour le mercato. Cette fois, c’est sûr et définitif, le champion du monde va quitter le Paris Saint-Germain après sept années passées dans la capitale. Son nouveau club n’a pas encore officiellement été révélé, mais c’est un secret de polichinelle, Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Mais alors, quand les présentations seront-elles faites ?

Le capitaine des Bleus est actuellement à Clairefontaine, où le rassemblement de l’équipe de France a débuté en vue de l’Euro, sachant qu’un match amical contre le Luxembourg est prévu mercredi prochain à Metz. Selon plusieurs médias espagnols (Marca, AS), Mbappé pourrait faire un détour par Madrid le lendemain, le 6 juin, pour l’officialisation de son arrivée. RMC Sport annonce plutôt sa présence dans la capitale espagnole le lundi ou le mardi, alors que le club madrilène pourrait fêter un nouveau sacre en Ligue des champions en cas de victoire contre Dortmund.

Une chose est sûre : son cas sera réglé avant le début de l’Euro. Ouf.

