Un Tanguy de 48 ans revient à Lorient

Il n’arrive pas à vivre loin de sa maison…

Un an après avoir été remercié, Arnaud Tanguy a fait son retour au FC Lorient, comme l’a annoncé le club ce vendredi dans un communiqué. Recruté en 2021 puis viré en juillet 2023, à cause de sa relation houleuse avec Régis Le Bris, Tanguy retrouve donc son poste de directeur général, après un an passé à Concarneau qui, comme les Merlus, n’a pas su se maintenir dans sa division. « Comme il l’a indiqué aux salariés du club pour lancer la prochaine saison, le président Loïc Féry a décidé de revenir à une organisation plus classique, constituée d’un directeur général et d’un directeur sportif en soutien de l’entraîneur principal », peut-on lire dans le communiqué. Un DS devrait donc arriver cet été, alors que l’avenir de Le Bris reste toujours aussi flou.

Arnaud Tanguy nommé directeur général du FC Lorient 🔗 https://t.co/qv7zYCe8gg pic.twitter.com/6UGrX2zKOT — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) May 31, 2024

Objectif ascenseur pour les Bretons.

