Aguibou Camara délivre la Guinée contre la Gambie

Guinée 1-0 Gambie

But : A. Camara (70e) pour le Syli National

Aguibou, c’est beau la vie !

À Yamoussoukro, la Guinée a fini par mettre la Gambie au pas (1-0), et prend une belle option sur la deuxième place du groupe C, derrière le Sénégal. Elle a aussi pris sa revanche, après son élimination en huitième de finale de la CAN 2021, par cette même Gambie. Au contrôle de la possession, les joueurs de Kaba Diawara mettent pourtant du temps à venir menacer les cages de Baboucarr Gaye. À l’intérieur de la surface, Mohamed Bayo tape enfin la base du montant gauche (33e), avant qu’Aguibou Camara n’échoue à redresser un ballon expédié depuis le côté gauche (40e). Le Syli National termine fort la première période et Gaye manque de faire une faute de main, sur une tête de Bayo qu’il capte finalement en deux temps (45e).

Au retour des vestiaires, la Guinée redémarre doucement avant d’à nouveau accentuer sa pression. Finalement, c’est Camara qui récompense son équipe, en s’arrachant du bout du pied devant James Gomez, sur un centre en retrait du Lensois Morgan Guilavogui (1-0, 70e). Lancé côté droit par l’excellent Guilavogui, le malheureux Bayo fait ensuite résonner la transversale de Gaye (75e). Côté Gambie, c’est l’ascenseur émotionnel, après le but hors jeu de la pépite Yankuba Minteh (80e). Pas de réussite, non plus, pour la volée de Musa Barrow (86e).

Gambie, Cameroun, même combat : c’est désormais tout ou rien !

Guinée (4-2-3-1) : I. Koné – I. Diakité (A. Conté, 86e), Diakhaby, Jeanvier, Is. Sylla – Moriba (A. Diawara, 87e), Ab. Touré – Guilavogui (N. Keïta, 77e), A. Camara, S. Sylla (F. Conté, 78e) – Bayo (J. Kanté, 90e+2). Sélectionneur : Kaba Diawara.

Gambie (4-2-3-1) : Gaye – Janko, Gomez, O. Colley, Mendy – Sonko (Sowe, 81e), E. Darboe (Barry, 62e) – E. Colley (Badamosi, 72e), A. Jallow, Fadera (Minteh, 62e) – M. Barrow. Sélectionneur : Tom Saintfiet.

