Europol démantèle un réseau de streaming illégal touchant 22 millions d’utilisateurs

Fermer la boîte de Pandore.

C’est l’histoire d’un match que le piratage digital pensait encore gagner. Mais Europol et la Bulgarie ont renversé la partie avec l’« Opération Kratos » selon Marca.

God of War, édition FIFA

Entre juillet et septembre 2024, pendant l’Euro et les JO, une armada de 15 pays européens, LaLiga, l’UEFA, et des agences comme Eurojust ont joint leurs forces pour traquer les pirates. Le bilan ? Une immense plateforme de streaming illégal démantelée, plus de 2 500 chaînes de télévision piratées, 560 revendeurs identifiés et une audience colossale de 22 millions d’utilisateurs qui regardaient le foot en fraudant.

Au niveau judiciaire, la saisie est importante : 112 suspects identifiés, 11 interpellations, 29 serveurs et 270 dispositifs IPTV confisqués. En prime, 100 noms de domaines supprimés, 1,6 million d’euros en cryptos saisis, quelques armes et un peu de cash pour la route. Et ce n’est pas fini : d’autres pays comme la Grèce, l’Espagne et la Roumanie continuent d’enquêter sur des plateformes similaires.

Kratos avec les puissants ? Il y a quelque chose qui ne va pas.

