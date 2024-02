Des fans du Servette se rendent en Bulgarie et assistent à 27 minutes du match

Pour l’amour du foot, on est prêt à tout.

Fan du FC Servette depuis 2019 et « Genevois d’adoption », Paul Harrison a fait le voyage jusqu’en Bulgarie pour voir son équipe affronter Ludogorets en barrages de Ligue Europa Conférence. Habitué des déplacements, le Britannique a connu nombre de péripéties. Lui et un ami sont arrivés au match… à la 63e minute, ratant l’unique but de la rencontre inscrit par Timothé Cognat (à la 6e minute). « J’ai essayé de me mettre de l’ambiance, mais je n’arrivais pas à y croire. C’est une histoire dont on pourra longtemps rigoler », a-t-il raconté à la Tribune de Genève.

Partis en avion depuis Genève jusqu’à Bucarest, les deux amis pensaient être en avance, mais changer de pays n’est pas une mince affaire, même en Europe. Une fois la frontière atteinte, après de longues minutes d’embouteillages, ils ont dû faire face à un souci administratif les obligeant à rebrousser chemin. La solution de repli sera donc un taxi, mais l’horloge tournait, et le match avait déjà commencé. Sur la route, Paul a dû contacter le responsable des supporters, qui a finalement accepté de leur laisser une porte ouverte afin qu’ils puissent s’installer en tribunes à leur arrivée. « On a raté le but de la victoire. Mais c’est sympa d’être avec mes amis pour ce moment spécial », a ajouté le fidèle supporter.

Thank you for your dedication Paul. We're proud to count you among our supporters ❤️ — Servette FC (@ServetteFC) February 22, 2024

On remet ça contre le Viktoria Plzeň ?