Pronostic Servette Viktoria Plzen : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

La Servette dans de bonnes conditions avec Plzen

Le bilan de ce début d’année 2024 est très satisfaisant pour le club genevois. Effectivement, les Grenats sont plus que jamais à la lutte pour le titre de Super League suisse, accusant un petit point de retard sur les Young Boys de Berne, champions en titre. Dans le même temps, les Helvétiques joueront un demi-finale de Coupe nationale, trophée qu’ils n’ont plus soulevé depuis 2001. Mais ce jeudi marquera un moment historique pour le Servette, alors que le club disputera son premier huitième de finale de la Coupe d’Europe façon « nouvelle génération ». Ce joli constat est d’autant plus impressionnant que la saison n’avait pas bien commencé pour les Suisses, ramant en championnat et subissant notamment un tirage difficile comprenant des équipes de renom telles que la Roma et le Slavia Prague dans son groupe de C3. Malgré des performances peu flamboyantes, le FC Servette a réussi à s’emparer de la troisième place du groupe grâce à une victoire cruciale contre le Shériff Tirapol et s’est fait renverser dans cette C4. En barrages, les coéquipiers de Crivelli (qui pourrait être aligné devant avec l’autre buteur Guillemenot) ont réalisé un exploit en décrochant une victoire en Bulgarie contre Ludogorets (0-1), après un match nul à domicile (0-0). Pour rappel, le Servette n’a subi qu’une seule défaite lors de ses 14 derniers matchs.

En face, le Viktoria Plzen n’a rien à envier à ses adversaires du soir. Sous la direction de Koubek, les Tchèques affichent une belle série de 18 matchs sans défaite, incluant des rencontres amicales, avec un bilan impressionnant de 15 victoires. Leur dernière victoire s’est notamment réalisée contre le FC Zlin (2-0) et Pardubice (2-3) le week-end dernier. Pourtant, le wagon de tête du championnat national est déjà loin, avec le Slavia et le Sparta Prague qui dominent largement cette saison et semblent inatteignables. Cependant, cela n’a pas freiné les Tchèques dans leur parcours européen jusqu’à présent, réalisant un sans-faute avec six victoires en autant de matchs, à l’instar du Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Le Viktoria possède la meilleure défense de toutes les compétitions européennes jusqu’à présent, n’encaissant qu’un seul but en poules. Ainsi, les Tchèques abordent le déplacement en Suisse en confiance totale, pour leur quatrième 8e de finale de Coupe d’Europe en dix ans. Ils espèrent enfin renverser la tendance après avoir perdu les trois précédents, face à une formation qui semble largement à leur portée. Ceci étant dit, les deux équipes ont de bonnes chances de se neutraliser tant elles se trouvent dans une dynamique similaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

