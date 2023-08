Pronostic Servette Genève Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions

Les Rangers confirment face au Servette Genève

2e surprise du championnat suisse l’an passé, le Servette Genève s’est offert une chance de disputer la Ligue des Champions après de nombreuses années sans Coupe d’Europe. Pour son entrée en lice dans ces tours préliminaires, le club helvète avait pris le dessus sur Genk au terme d’une double confrontation serrée qui s’était finie aux tirs au buts. En revanche, le Servette a logiquement été dominé lors du match aller en Ecosse face aux Rangers (2-1). Néanmoins, les Suisses ont limité la casse et gardent l’espoir de qualification possible. Pour cela, la formation helvète va devoir renouer avec la victoire puisque depuis l’entame de cet exercice, elle s’est seulement imposée lors de son 1er match de championnat face aux Grasshoppers. Le week-end dernier, le club genevois a de nouveau perdu des points avec un nul contre St Gallen. De plus, le Servette sera privé de Crivelli et Douline pour la réception des Rangers car ces deux joueurs sont suspendus.

De son côté, les Glasgow Rangers ont retrouvé de leur superbe suite aux déboires administratifs du club. Petit à petit, le club écossais a gravi les échelons pour retrouver l’élite. Assez rapidement, les Rangers ont même renoué avec le succès en remportant la Premiership devant le Celtic, sous la houlette de Steven Gerrard. La saison qui avait suivi avait été marquée par un excellent parcours européen avec une finale de l’Europa League, perdue face à l’Eintracht Francfort. Malheureusement pour eux, les Rangers n’ont fini que 2e la saison passée en Ecosse, dominés par leurs rivaux du Celtic. Battu lors de la première journée de championnat pour la nouvelle saison, les Rangers se sont repris avec sa victoire à l’aller (2-1) face au Servette et une victoire le week-end dernier en étrillant Livingston (4-0), avec notamment un but de la recrue Danilo. Avec les Dessers, Lammers, Tavernier, Cantwell, Barisic ou Goldson, le club écossais semble pouvoir résister et se qualifier. Face à une équipe du Servette obligée de prendre des risques, les Rangers pourraient même profiter des espaces laissés pour passer ce tour.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

