Les transferts qu’on veut voir au mercato d’hiver

Karim Benzema à l’OL

Le fantasme de tout le Rhône, évidemment. En un an et demi du côté de l’Arabie saoudite, Karim Benzema n’a jamais réussi à nous faire croire qu’il était heureux de porter les couleurs d’Al-Ittihad. Et maintenant que son compte en banque a assez gonflé, le rêve est permis. Si c’est pour la bonne cause, la DNCG saurait se montrer indulgente.

Pep Guardiola à Montpellier

Le cycle du Catalan à Manchester City semble toucher à sa fin. Alors il est peut-être l’heure pour le prétendu meilleur entraîneur du monde de montrer ce qu’il a dans le ventre, par exemple en signant chez la lanterne rouge de Ligue 1 : au sein d’un nouveau championnat, déjà, mais surtout au sein d’un club lambda – pour ne pas dire naze –, pourvu de joueurs lambda – pour ne pas dire nazes. Fini la Ligue des champions, les duels tactiques, les festivals de buts et les joueurs qui font la différence tout seuls, place à la lutte pour le maintien, au kick and rush et aux vieux 0-0. Au moins, Téji Savanier lui ferait oublier Kevin De Bruyne.

Benjamin André à Manchester United

L’immense Benjamin André (34 ans) mérite les paillettes auxquelles il n’a jamais eu le droit, Manchester United (14e du championnat) réclame un guerrier de cette trempe pour lui botter les fesses, et la Premier League accueillera à bras ouverts ce qui se fait de mieux, sur la rive d’en face, en matière de milieu de terrain besogneux. Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Robert Lewandowski à l’AJ Auxerre

Le FC Barcelone a besoin d’argent pour pouvoir régulariser Dani Olmo ? On a la solution. Moyennant un petit chèque – on a dit petit, hein –, l’AJA serait toute heureuse d’enfin mettre la main sur un joueur qu’elle avait failli coffrer à l’été 2009 : un an avant de débarquer à Dortmund, Robert Lewandowski, la vingtaine et joueur du Lech Poznań à l’époque, avait en effet été proche de devenir bourguignon, ayant même visité les installations du club… sans qu’il n’y ait signature au bout. 2025, on rattrape le temps perdu.

Alban Lafont à l’Ajax Amsterdam

À Nantes, l’arrivée d’Anthony Lopes et la mise à l’écart d’Alban Lafont laissent peu de place au doute : les jours du portier de 25 ans en Loire-Atlantique sont comptés, et le Franco-Burkinabè a intérêt à se trouver une porte de sortie. Et si c’était la capitale de la weed, où il est annoncé à chaque mercato depuis deux ans ? Cela fait un petit moment que Lafont en bave, certes ; mais s’il retrouvait son niveau de 2022, le Pitchoun n’aurait aucun mal à envoyer à la retraite le vieillard Remko Pasveer et ses 41 balais.

Gift Orban quitte Lyon pour Hoffenheim