Une séance de tirs au but interminable au Brésil

Alors que les clubs professionnels sont en trêve, le Brésil se met à vibrer pour la Copinha, opposant les moins de 20 ans de leurs équipes préférées, sans doute la compétition de jeunes la plus prestigieuse du pays. La compétition, originellement appelée Copa São Paulo de Futebol Júnior, rassemble majoritairement des clubs de la région paulista, mais également les clubs les plus prestigieux du pays. La finale a lieu chaque année le 25 janvier, pendant la Festa da Cidade, jour férié commémorant la fondation de la cité.

40 minutes de tension

Mais cette édition restera spéciale : alors que Flamengo s’est fait sortir par surprise contre Red Bull Bragantino (3-1), un autre match a attiré l’œil des amateurs de la compétition. Pour le deuxième tour des phases finales, Ituano FC affrontait le CT Sfera FC, pour une affiche 100 % paulista. À l’issue du temps réglementaire : 0-0. Pas de prolongation, tirs au but directs. Un raté chacun au bout des cinq premiers tireurs : on commence alors la mort subite. Vingt-cinq minutes plus tard, ils y sont encore.

Chacune des équipes a marqué seize tirs avec notamment deux buts des gardiens qui se sont bien chambrés. Au bout du 18e penalty, c’est le jeune numéro 29 de Sfera qui s’avance pour tirer à nouveau. Il choisit le même côté, en frappant avec la même attitude décontractée. Mais cette fois-ci, il accroche le montant. Ituano se qualifie en remportant la séance 17 à 16. Seuls trois penaltys auront été manqués au cours de cette séance longue de 40 minutes.

As 34 cobranças de Ituano e Sfera FC, com vitória do time de Itu por 16 a 15. A famosa Itu, onde até às disputas de pênalti são grandes (mesmo o jogo não sendo lá) pic.twitter.com/6FlilcmDiJ — Fuh (@gabrielfuh_) January 14, 2025

Autant jouer une prolongation si ça prend autant de temps.

