Leipzig fait craquer les Young Boys

Young Boys 1-3 Leipzig

Buts : Elia (33e) pour les Young Boys // Simakan (3e), Schlager (73e) et Šeško (90e+2) pour les Roten Bullen

Le match que vous n’avez pas pu voir.

Vous avez eu beau zapper frénétiquement devant votre téléviseur, impossible, ce mardi soir, de trouver la trace de l’affiche de Ligue des champions entre les Young Boys et Leipzig. En cause : le sponsor des locaux, Plus500, une plateforme spécialisée dans les investissements financiers risqués et dont il est interdit de faire la publicité en France. Pas d’images, donc, et c’est bien dommage. Car cette rencontre qui ne payait pas de mine s’est avérée plutôt alerte et enlevée, jusqu’à déboucher sur un succès somme toute logique des visiteurs (1-2). Ce sont d’ailleurs eux qui avaient rapidement ouvert le score, grâce à Mohamed Simakan. L’ancien Strasbourgeois a placé un coup de casque plein de détermination sur corner et mis les siens sur orbite (0-1, 3e). D’abord sonnés, les Bernois sont ensuite sortis de leur léthargie et Meschack Elia, auteur d’un bel enchaînement contrôle-frappe du droit à l’entrée de la surface, a planté le but égalisateur (1-1, 33e).

Désireux de lancer sa campagne européenne par une victoire, le RBL a nettement dominé le second acte. Aligné à la pointe de l’attaque, Loïs Openda s’est procuré deux occasions significatives (48e, 61e), sans toutefois parvenir à tromper la vigilance d’Anthony Racioppi. Le portier formé à Lyon n’a en revanche rien pu faire sur le puissant tir lointain décoché par Xaver Schlager, qui a redonné l’avantage aux Rotten Bullen à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final (1-2, 73e). Les hommes de Marco Rose se sont définitivement mis à l’abri dans le temps additionnel, lorsque Benjamin Šeško a porté l’estocade en contre (1-3, 90e+2).

Leipzig aura fort à faire lors de la prochaine journée, avec la réception de Manchester City. Cette fois, au moins, on pourra les voir jouer.

Young Boys (4-3-3) : Racioppi – Janko (Blum, 69e), Amenda, Camara, Benito – Niasse (Nsamé, 85e), Lauper (Males, 77e), Garcia (Persson, 77e) – Elia, Ugrinic, Itten (M’Boussy, 70e). Entraîneur : Raphaël Wicky.

Leipzig (4-4-2) : Blaswich – Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum – Simons (Werner, 88e), Kampl, Schlager, Forsberg (Baumgartner, 80e) – Openda (Lenz, 88e), Poulsen (Šeško, 64e). Entraîneur : Marco Rose.

