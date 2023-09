Pronostic Young Boys Berne Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Leipzig continue d’impressionner face aux Young Boys de Berne

La saison dernière, les Young Boys de Berne ont réalisé le doublé coupe / championnat. Contrainte de disputer un tour de barrages pour intégrer la phase de groupe de la Ligue des Champions, la formation suisse s’est imposée contre le Maccabi Haïfa (3-0 en cumulé), présent dans le groupe du PSG la saison passée. Sur le plan national, les hommes de Raphael Wicky sont repartis pied au plancher puisqu’ils sont toujours invaincus et qu’ils occupent la 2e place de leur championnat avec un match en moins par rapport au FC Zurich. Le week-end dernier, les Suisses ont étendu leur série d’invincibilité à 9 rencontres en dominant Xamax en Coupe (0-1). Les hommes à suivre dans cette formation sont notamment les buteur Itten et Nsame, ainsi que le milieu Imeri.

En face, Leipzig est devenu un habitué de la Ligue des Champions et parvient régulièrement à sortir de son groupe pour disputer les 8es de finale. Comme souvent lors des intersaisons, le club allemand a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments puisque les Laimer, Szoboszlai, Nkunku ou Gvardiol ont rejoint d’autres formations. Néanmoins, Leipzig a réussi de jolis coups sur le marché avec les recrutements de Loïs Openda, de Xavi Simons, de Lukeba et du prometteur Sesko. Pour lancer cette saison, les hommes de Marco Rose avaient marqué les esprits en surclassant le Bayern Munich en Super Coupe d’Allemagne (3-0). Si Leipzig n’avait rien pu faire face à l’excellent Bayer Leverkusen (3-2) lors de la 1ère journée de Bundesliga mais s’est parfaitement repris par la suite. En effet, le club allemand a dominé Stuttgart (5-1), l’Union Berlin (0-3) et Augsbourg (3-0). Prêté par le PSG, Xavi Simons s’est déjà imposé dans sa nouvelle formation avec ses 3 buts et 4 passes décisives. Malgré quelques ratés devant le but, Openda n’est pas en reste avec 3 buts marqués en 4 journées de Bundesliga. Impressionnant dans ce début de saison, Leipzig devrait s’imposer face aux Young Boys de Berne.

