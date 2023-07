C’est fait : le PSG prête Xavi Simons à Leipzig

Aussitôt arrivé, aussitôt parti.

Annoncé de retour au Paris Saint-Germain depuis quelques jours, Xavi Simons a vu la nouvelle de son prêt immédiat être officialisée ce mercredi. Après un an au PSV Eindhoven, le jeune Néerlandais est revenu dans le club de la capitale où il a signé un contrat allant jusqu’en juin 2027. Malgré sa saison pleine aux Pays-Bas, avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur polyvalent n’aura pas encore sa chance au PSG qui a pourtant levé la clause de six millions d’euros pour le rapatrier.

Après une saison passée au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. ✍️ Le milieu offensif néerlandais sera prêté au club allemand du RB Leipzig pour la saison 2023-2024. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 19, 2023

À 20 ans, il va découvrir la Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig, sous la forme d’un prêt, qui ne comprendra pas d’option d’achat. Mardi, le club de la Saxe avait déjà attiré dans ses rangs un joueur du Paris Saint-Germain en la personne d’El Chadaille Bitshiabu.

Club satellite vous avez dit ?

