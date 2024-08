Xavi Simons sur son retour à Leipzig : « C’est ma décision »

C’est ma direction !

De nouveau prêté au RB Leipzig pour une saison supplémentaire, Xavi Simons a été présenté face à la presse ce mardi en Allemagne. L’occasion pour l’international néerlandais d’expliquer son choix de ne toujours pas revenir au PSG. « Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. J’étais en vacances avec ma famille, je n’étais pas beaucoup au téléphone, a-t-il d’abord précisé. Avant d’expliquer : Ce que je veux dire, c’est que je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont pris le temps de m’appeler, de m’expliquer la situation et comment ils me voyaient. Mais au final, c’est ma décision. »

Déjà auteur d’une première belle saison en Bundesliga, l’ancien du Barça explique avoir senti toute l’importance qui lui était donnée dans l’est de l’Allemagne : « Le club m’apprécie beaucoup et a clairement indiqué ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter. Ils ont mis en avant un plan clair et concis pour la saison à venir. Je me sens chez moi à Leipzig et je suis très heureux de pouvoir jouer une année de plus pour ce club et ses supporters. »

Episode n°84798 programmé dans un an.

