Xavi Simons de retour au PSG dès l'été prochain ?

Les infos mercato commencent dès février, maintenant.

Le feuilleton Mbappé occupe les esprits des dirigeants et supporters parisiens, déjà en train de réfléchir à qui pourrait bien remplacer le Français l’année prochaine au PSG. De nombreux noms ont été évoqués, et voilà que le directeur sportif de Leipzig vient de lâcher une information pour le moins importante au micro de Sky Deutschland ce dimanche. « Il retournera à Paris à la fin de cette saison. Ce n’est pas un prêt de 18 mois. On pourrait demander un nouveau prêt au PSG, mais je ne suis pas optimiste, ça dépend de comment est-ce que la saga Mbappé se termine. Pour le moment, c’est le début d’une réflexion plutôt négative. Cependant, ce n’est que ma supposition », a avoué Rouven Schröder. Plusieurs rumeurs laissaient sous-entendre que le Néerlandais ne reviendrait pas tout de suite dans la capitale française et qu’il serait encore à disposition de Leipzig pour quelques mois supplémentaires, il faut croire que ce n’est pas le cas.

Et c’est Luis Enrique qui doit être ravi.