PSG : Xavi Simons, retour à la case départ ?

Un an après avoir quitté Paris pour aller prendre son envol à Eindhoven, Xavi Simons est de retour dans la capitale française. Pour s'imposer dans le pléthorique effectif des Rouge et Bleu cette fois ? Rien n'est moins sûr.

L’histoire n’était donc pas finie. Débarqué à Paris en 2019 avec l’espoir d’y opérer sa transition vers le monde professionnel, celui qui était alors un wonderkid déjà très prisé des marques et des réseaux sociaux n’avait pas réussi à s’imposer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Neuf petites apparitions en 2021-2022 et puis s’en va. À peine un an plus tard, revoilà pourtant Xavi Simons au PSG, pour un chapitre 2 nettement plus prometteur ? Il faudra probablement attendre un peu avant d’avoir la réponse, l’ancien barcelonais se dirigeant plutôt vers un prêt cette saison avant, pourquoi pas, d’enfin briller au pied de la Tour Eiffel.

L’occasion qui fait le larron

Que doit faire un club de football lorsqu’il a l’opportunité de recruter pour seulement six millions d’euros un grand espoir du football néerlandais de 20 ans, meilleur joueur et co-meilleur buteur d’Eredivisie, et qui en plus connaît déjà la maison ? À ce prix-là, l’équation est plutôt simple : il s’attèle à convaincre l’intéressé qu’un avenir peut finalement se dessiner dans un club qu’il avait décidé de quitter un an plus tôt, ne serait-ce que pour s’assurer que personne d’autre ne mette le grappin dessus. C’est exactement ce que vient de faire le Paris Saint-Germain avec Xavi Simons. Au moment de perdre son milieu offensif, décidé à partir chercher du temps de jeu ailleurs à l’été 2022, les champions de France étaient parvenus à glisser une clause de rachat qui leur permet aujourd’hui de le faire revenir. Mais dans quel but ?

La situation est tout au bénéfice des Rouge et Bleu, qui ont vu le joueur prendre un autre statut en une seule saison (48 matchs joués, 22 buts et 12 passes décisives sous les couleurs des « Fermiers », sans compter une influence majeure dans le jeu), devenant au passage international. Une donnée non négligeable à un an de l’Euro. « Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ? Je me suis entraîné avec eux tous les jours pendant deux ans, j’ai beaucoup appris d’eux, mais au final, les matches sont aussi importants. Je viens d’avoir 19 ans, donc je pense que je devrais maintenant franchir cette étape pour me progresser », confiait le bonhomme à ESPN Pays-Bas au moment de s’envoler pour son pays natal. Quelques mois plus tard, l’Argentin n’est plus là et L’Equipe croit savoir que Simons ne serait prêt à rester qu’en cas de départ de l’une des deux autres stars d’ici au 31 août.

Rendez-vous dans (encore) un an ?

À Paris, deux changements d’entraîneur ne semblent pas vraiment avoir fait évoluer les choses dans le dossier Xavi Simons. On ne compte toujours pas sur le joueur, en tout cas pas pour avoir un rôle de tout premier plan à court terme. Si rien n’est encore officiel, il pourrait ainsi faire le choix de partir en prêt au RB Leipzig, une option qu’il avait lui-même écartée voilà un an. « C’est au-dessus du PSV, dans un championnat majeur. C’est l’idéal pour refaire une saison pleine avant de revenir à Paris avec de nouveaux arguments », confie un membre de l’entourage du joueur à L’Equipe. Une manière de continuer à progresser pour, un jour peut-être, jouer à temps plein pour le PSG ? C’est l’idée au vu du contrat de quatre ans signé par le joueur. Et si ça ne marche pas, sa valeur marchande devrait toujours être supérieure aux quelques millions lâchés ces derniers jours pour le rapatrier.

« Il y a certains joueurs que tu imagines plutôt dans tel ou tel type de club. Xavi, je pense qu’il peut réussir partout, nous assurait l’an dernier son ancien entraîneur pendant deux saisons au sein de la Masia, Carles Martinez Novell, avant qu’il n’explose en Eredivisie (So Foot Club n°85). Bien sûr dans une équipe de possession qui cherche à dominer avec le ballon, mais je peux l’imaginer aussi dans un championnat plus physique, dans une équipe qui joue plus direct… Je pense qu’il peut s’adapter à tellement de styles de jeu différents… » Une vérité qu’il pourrait donc tenter de démontrer une nouvelle fois en Bundesliga, où il marcherait dans les pas d’un certain Christopher Nkunku. Sauf qu’à la différence de nombreuses promesses issues de sa formation, cette fois le PSG a mis la main sur l’avenir de sa jeune pousse.

