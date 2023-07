PSG : Xavi Simons prêté à Leipzig ?

Tout s’accélère dans le dossier Xavi Simons.

Étincelant avec le PSV Eindhoven la saison dernière (22 buts et 12 passes décisives), l’international néerlandais avait, a priori, deux options face à lui : rester chez les Lampen ou revenir à Paris, qui disposait d’une clause de rachat fixée à six millions d’euros. Cette clause, le PSG a décidé de la payer, comme cela a été annoncé plus tôt ce dimanche. Néanmoins, le talentueux milieu offensif – qui s’apprête à signer un contrat de quatre ans – risque de ne pas s’éterniser dans la capitale.

Selon plusieurs médias, dont L’Équipe, le joueur passé par la Masia devrait en effet être prêté dans la foulée à Leipzig, qui lui ferait les yeux doux. Une hypothèse plus que plausible si Kylian Mbappé et Neymar venaient à rester dans l’effectif des champions de France. Une réunion serait d’ailleurs prévue avec l’état-major parisien, dimanche.

Le RBL a beau avoir perdu Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai, l’association Loïs Openda-Xavi Simons qui s’annonce a de quoi faire de sacrés dégâts.

Nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain !