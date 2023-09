Leipzig allume l’Union Berlin

Union Berlin 0-3 Leipzig

Buts : Simons (51e) et Šeško (85e et 87e)

Expulsion : Volland (64e)

La capitale allemande n’avait plus vu une telle chute depuis 34 ans.

Vainqueur de ses deux premiers matchs de la saison, l’Union Berlin manque la passe de trois après s’être fait corriger par Leipzig, ce dimanche après-midi (0-3). Avec ce large succès, le RasenBallsport remonte à la quatrième place, juste devant l’Union Berlin.

Dans cette affiche entre deux prétendants à l’Europe, voire plus, ce sont pourtant les Berlinois qui allument la première mèche, sous les yeux de Leonardo Bonucci, sur le banc au coup d’envoi. Kevin Behrens place un coup de casque que Janis Blaswich capte (13e). Leipzig répond quasiment du tac au tac. Xavi Simons déclenche de loin et oblige, à son tour, Frederik Rønnow à la parade (18e). À la suite d’un corner de David Raum, Willi Orban s’impose, mais ne parvient pas à accrocher le cadre (21e). Passé vingt premières minutes animées, cette partie tombe ensuite dans un rythme plus haché où les deux blocs bien en place, proposés par les deux équipes, ne laissent que peu de place aux offensives.

Privé d’occasion pendant un bon moment, le public du Stadion An der Alten Försterei assiste pourtant à un pion dès le retour des vestiaires. Pas dans la bonne cage toutefois puisque c’est Simons, d’une sublime frappe des 20 mètres, qui termine au fond avec l’aide de la barre, qui vient inscrire son nom au tableau d’affichage (0-1, 51e). Contrainte de réagir, l’Union voit sa mission compliquée par l’expulsion de Kevin Volland, venu s’essuyer les crampons sur le tibia de Mohamed Simakan (64e). Derrière, Rønnow fait ce qu’il peut pour maintenir les siens en vie, notamment face à Dani Olmo (76e) et Benjamin Henrichs (82e), mais ne peut rien face à Benjamin Šeško qui claque un doublé express pour plier l’affaire (2-0, 85e et 3-0, 87e).

Des Berlinois qui ont fini (Šeš)KO.

Union Berlin (3-5-2) : Rønnow – Doekhi, Leite, Knoche – Juranović (Trimmel, 71e), Král, Gosens (Kaufmann, 86e), Laïdouni (Haberer, 71e), Volland – Behrens (Roussillon, 86e), Fofana (Hollerbach, 61e). Entraîneur : Urs Fischer.

Leipzig (4-4-2) : Blaswich – Henrichs (Lukeba, 88e), Simakan (Klostermann, 67e), Orban, Raum – Simons (Forsberg, 88e), Schalger, Kampl, Olmo – Openda (Baumgartner, 75e), Poulsen (Šeško, 75e). Entraîneur : Marco Rose.

