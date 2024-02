Mais pourquoi l’ouverture du score de Leipzig a-t-elle été refusée ?

Une histoire de poussette.

Finalement vainqueur en Allemagne mardi, le Real Madrid a eu chaud face à Leipzig (0-1). Bougée en début de match, la Maison-Blanche s’est même fait très peur, lorsque l’attaquant slovène Benjamin Šeško a poussé le ballon au fond des filets dès la troisième minute de jeu. Une alerte sans conséquence, puisque le but a été refusé avec l’intervention de la VAR, sans même que l’arbitre, Monsieur Peljto, n’aille consulter par lui-même les images. Une décision polémique qui a fait enrager les Allemands, mais qui peut s’expliquer par la position et surtout l’action du défenseur Benjamin Henrichs.

Le Real Madrid se fait très peur après seulement 2 minutes de jeu et ce but refusé à Leipzig 😱 L'arbitre a pris la bonne décision selon vous❓#RBLRMA | #UCL pic.twitter.com/9S626B5T4D — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 13, 2024

Annulée pour une position de hors-jeu, cette réalisation ne doit en effet rien à la position de Šeško, parfaitement en jeu. Tout le contraire de son coéquipier, placé en position illicite et, surtout, auteur d’une action de jeu envers le gardien du Real, Andriy Lunin. Une petite poussette dans le dos, aussi minime soit-elle, qui force le portier à avancer, avant de devoir reculer par la suite. Nul ne sait si l’Ukrainien aurait pu intervenir par la suite, mais les Lois du jeu sont formelles : « Un joueur en position de hors-jeu au moment où la balle est touchée par un coéquipier n’est pénalisé que s’il devient impliqué dans l’action en […] interférant avec un adversaire […] en faisant une action claire qui impacte la capacité de l’adversaire à jouer le ballon ». À la lecture de ce texte, il devient donc difficile de contester le refus de ce but. Dommage pour Leipzig, Šeško a tout manqué devant le but par la suite.

Henrichs responsable, voilà quelque chose qui n’aurait pas étonné Jean Dujardin.

