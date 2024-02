Brahim Díaz libère le Real Madrid à Leipzig

RB Leipzig 0-1 Real Madrid

But : Brahim Díaz (48e) pour les Merengues

Ces huitièmes de finale de Ligue des champions 2023-2024 n’offrent que quelques affiches équilibrées. Parmi elles, le duel entre le RB Leipzig et le Real Madrid. Ce mardi soir, la Red Bull Arena a ainsi pu assister à une rencontre plaisante et tendue, avec un vainqueur merengue réaliste (0-1).

La première période, si elle n’a pas été garnie en occasions, a vu un homme particulièrement s’illustrer. Souvent infiltré dans le dos du duo Nacho Aurélien Tchouaméni, Benjamin Šeško s’est en effet offert les quelques situations de ces statiques 45 minutes. D’abord sur une tête, consécutive à une volée de Xaver Schlager, poussée au fond, mais finalement annulée en raison d’un hors-jeu de position de Benjamin Henrichs (3e). Dans la foulée, Šeško est parvenu à s’échapper dans la profondeur, pour cependant perdre son face-à-face avec Andriy Lunin (10e). Bien en place, Los Blancos quant à eux n’ont pas cherché à pousser leurs attaques, seulement portés par les contres de Federico Valverde et Rodrygo.

Le slalom de Díaz

Il a alors fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le spectacle prendre forme. Lancé dans le couloir droit, Brahim Díaz n’a pas eu de mal à éliminer Xavi Simons et Schlager de deux crochets, avant d’enrouler son ballon dans la lucarne droite de Péter Gulácsi (0-1, 48e). Le buteur s’est malheureusement blessé en fin de match (encore un pour le Real Madrid), touché au mollet. Avant cela, Vinícius Júnior a eu l’occasion de faire le break, mais sa frappe de l’extérieur droit s’est heurtée au poteau (72e). En réaction, le besogneux Xavi Simons a tenté de déstabiliser Lunin en croisant son tir, sans succès (81e), suivi de Šeško, dans la même position et de nouveau freiné par l’Ukrainien et sa main ferme (82e). En grâce, le portier sortira le grand jeu une dernière fois devant la volée d’Amadou Haidara (86e). En attendant le retour à Santiago-Bernabéu, les Madrilènes pourront récupérer une bonne partie de leurs absents. Pour soulager un peu Carlo Ancelotti.

RB Leipzig (4-2-2-2) : Gulácsi – Simakan, Klostermann, Orban, Raum – Schlager (Kampl, 90e+1), Henrichs – Simons, Dani Olmo (Elmas, 75e) – Šeško, Openda (Poulsen, 75e). Entraîneur : Marco Rose.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Mendy, Nacho, Tchouaméni, Carvajal – Valverde, Kroos, Camavinga – Vinícius Júnior, Brahim Díaz (Lucas Vázquez, 84e), Rodrygo (Joselu, 84e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.