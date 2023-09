Leonardo Bonucci signe à l’Union Berlin

Berlin tient son mur.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Leonardo Bonucci s’est officiellement engagé avec l’Union Berlin pour une saison, et deux millions d’euros d’indemnités. Le défenseur disposait d’un an de contrat avec la Juventus, mais a préféré quitter Turin, où sa relation avec Massimiliano Allegri s’étaient bien rafraîchie. À 36 ans, l’Italien souhaitait rester compétitif en vue d’une qualification à l’Euro 2024.

« Bonnibauer » aura disputé 502 matchs sous les couleurs bianconere, en deux étapes (2010-2017, 2018-2023). Si une brouille similaire avait poussé son départ vers l’AC Milan lors de la saison 2017-2018, avant de le voir revenir chez lui, cette signature en Allemagne semble être définitive. En quête de joueurs d’expérience et après avoir déjà accueilli dix recrues, les Berlinois, quant à eux, se frottent les mains en vue de leur première en Ligue des champions. La bande d’Urs Fischer évoluera en effet dans le groupe C, aux côtés de Naples, du Real Madrid et de Braga.

𝑪𝒊𝒂𝒐 𝑳𝒆𝒐 👋🇮🇹 pic.twitter.com/fxwFzoUBBp — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2023

À chaque bouderie son transfert : un beau proverbe.

