Xavi Simons déjà proche de quitter le PSG, Bitshiabu aussi

À peine revenu, déjà reparti.

Même si le PSG ne l’a pas encore officialisé, Xavi Simons va faire son retour dans le club de la capitale, un an après son départ pour le PSV Eindhoven, où il a réalisé une très bonne saison, récompensée par un titre de meilleur buteur d’Eredivisie. Toutefois, les Franciliens ne compteraient pas conserver leur pépite néerlandaise et devraient l’envoyer en prêt. D’après Fabrizio Romano et RMC Sport, c’est le RB Leipzig qui tiendrait la corde pour un prêt d’une saison, sans option d’achat.

Le club saxon est également en pôle pour accueillir El Chadaille Bitshiabu, cette fois dans le cadre d’un transfert sec. Le défenseur central de 18 ans, pas forcément resplendissant l’an dernier au milieu d’une charnière peu rassurante, devrait rejoindre l’Allemagne contre un chèque de 15 millions d’euros, selon RMC Sport. L’arrivée de ce défenseur central prometteur ne voudrait pas dire non plus que le nouveau club de Loïs Openda se désintéresse de Castello Lukeba, toujours dans le viseur du RBL.

Leipzig rentabilise du mieux qu’il peut son abonnement Prime Vidéo.

El Chadaille Bitshiabu se dirige également vers Leipzig