Leipzig retourne complètement Stuttgart

Leipzig 5-1 Stuttgart

Buts : Henrichs (51e), Olmo (63e), Openda (66e), Kampl (74e) et Simons (76e) pour Die Roten Bullen // Guirassy (35e) pour le VfB

L’arroseur arrosé.

Après en avoir collé cinq à Bochum le week-end passé, Stuttgart a reçu la même addition, salée, face à Leipzig ce vendredi soir (5-1). Tout avait pourtant plutôt bien démarré pour le VfL qui, après avoir passé plusieurs minutes à subir, profite d’une de ses rares incursions dans la surface adverse pour faire mouche. Guirassy envoie balader Simakan d’un crochet dévastateur avant de tromper tranquillement Blaswich (0-1, 35e). Dominateurs mais imprécis – deux tentatives cadrées sur neuf tentées -, Kampl et compagnie regagnent la pause sans être parvenu à faire trembler les filets adverses.

Vexées, les ouailles de Marco Rose reviennent complètement métamorphosées au retour des vestiaires. Henrichs remet rapidement les deux équipes à égalité (1-1, 51e). Un but 100% anciens de Ligue 1, puisque le latéral ou piston droit, qui est passé par Monaco, vient contrer un dégagement de Nübel, lui aussi passé par le Rocher, pourtant impeccable jusque-là. Dans le dur, Silas et sa bande vont ensuite complètement exploser en moins d’un quart d’heure. Olmo, servi par Simons, donne ensuite l’avantage d’un joli tir en pivot du droit (2-1, 63e). Déjà auteur d’un caramel face à Leverkusen, l’ancien Lensois Openda récidive de la tête, sur une galette de Raum pour faire le break (2-1, 66e). Kampl, d’une frappe déviée à l’entrée de la surface (4-1, 74e) et Simons, prêté par Paris, après une longue chevauchée, s’y reprennent à deux fois pour finir d’achever le VfB (5-1, 76e).

Un match qui sentait bon la Ligue 1.

Leipzig (4-2-2-2) : Blaswich – Henrichs, Simakan (Klostermann, 85e), Orban, Raum – Kampl, Schlager – Simons (Werner, 79e), Olmo (Baumgartner, 85e) – Poulsen (Šeško, 79e), Openda (Forsberg, 79e). Entraîneur : Marco Rose.

Stuttgart (4-2-3-1) : Nübel – Ito, Zagadou, Anton, Stenzel (Massimo, 70e) – Karazor, Egloff (Haraguchi, 70e) – Führich (Mittelstädt, 91e), Jeong (Leweling, 91e), Silas (Sosa, 58e) – Guirassy. Entraîneur : Sebastian Hoeness.

