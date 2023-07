Nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain !

Et le nouveau renfort du Paris Saint-Germain est…

Xavi Simons ! Sur Twitter, le PSV Eindhoven a officialisé le départ de son futur ex-joueur. « Xavi Simons quitte le camp d’entraînement pour un transfert vers le Paris Saint-Germain. L’attaquant de vingt ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un pion important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooy », écrit ainsi le club hollandais, qui a pu profiter du talent du Néerlandais pendant une saison et qui le cède en échange de six millions d’euros (soit le montant de la clause de rachat).

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain. — PSV (@PSV) July 16, 2023

Il s’agit d’un retour dans la capitale pour la petite pépite, qui a déjà évolué en France de 2019 à 2022 et qui n’a donc pas suivi les conseils de Ronald Koeman. International avec les Pays-Bas, l’ancien de Barcelone compte cinq sélections avec son pays et présente un potentiel plus qu’intéressant. Suffisant pour rester, et ne pas se faire prêter ?

A Luis Enrique de (le faire) jouer.

