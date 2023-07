Ronald Koeman conseille à Xavi Simons de rester au PSV

Il veut garder la fierté nationale.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2022, Xavi Simons vole de ses propres ailes pour le plus grand plaisir des supporters du PSV Eindhoven. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues, le milieu offensif néerlandais a pu s’ouvrir les portes de l’équipe nationale jusqu’à disputer la Coupe du monde avec les Oranjes. Mais un retour au PSG, qui possède une clause de rachat dont le montant varie entre 6 et 12 millions d’euros, est-il probable ? Le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique s’est dit favorable à l’intégration de jeunes joueurs au sein de l’effectif, alors qu’il a déjà connu Xavi Simons du côté de Barcelone.

Un autre entraîneur s’en est toutefois mêlé. Sous le charme du milieu offensif, qu’il a titularisé quatre fois en autant de rencontres, depuis son retour sur le banc des Pays-Bas, Ronald Koeman dit en effet avoir échangé avec lui à propos de son avenir. « C’est important qu’il joue, il a fait du bon travail en jouant pour le PSV et j’espère qu’il y restera parce qu’il joue tout le temps. Dans une équipe plus forte, il ne jouerait pas. Un jeune doit toujours trouver la meilleure façon d’exploser », a-t-il expliqué en marge d’un tournoi de golf dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Avec un tel prénom, il pourrait quand même retrouver Luis Enrique.

Pronostic Pays-Bas Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro Espoirs 2024