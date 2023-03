Ronald Koeman, saison 2

Koeman is back ! Plus de deux ans après son passage remarquable à la tête des Oranje, Ronald Koeman revient donc finir le job avec trois objectifs majeurs : briller en Ligue des nations 2023, à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026…

Depuis quelques années, la star des Oranje, c’est le coach. Il n’y a plus de cadors de type Robben, Van Persie, Sneijder. Virgil van Dijk est la seule « vedette ». Un défenseur. Pas un super « attaquant hollandais » d’avant et plus tout à fait imperator à Liverpool. Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt sont devenus de bons joueurs de club, sans plus. Memphis Depay est rentré dans le rang à l’Atlético de Madrid et le néo Scouser Cody Gakpo, sensation au Qatar, est encore trop neuf. Du coup, après Van Gaal qui avait vampirisé la sélection néerlandaise, c’est Koeman qui passe à la lumière.

Euro 2020 : le rendez-vous manqué…

Le retour du bon vieux Ronald est un grand classique de la sélection batave. Avant lui, plusieurs sélectionneurs avaient opéré un ou plusieurs come-back : Rinus Michels, Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Guus Hiddink et Louis van Gaal. Il y a comme l’idée que Ronald Koeman, 60 ans depuis mardi, revient finir le job qu’il avait commencé il y a cinq ans… Nommée en 2018, l’ancienne légende du Barça avait requinqué les Oranje, finalistes en juin 2019 de la Ligue des nations, après leurs deux impasses à l’Euro 2016 et au Mondial 2018. Très apprécié des sélectionnés néerlandais, il leur avait pourtant fait faux bond en allant coacher le Barça en août 2020… S’en était suivie la parenthèse Lodeweges-De Boer avec des débuts désastreux en éliminatoires de Coupe du monde 2022. Malgré la qualif au Mondial, la séquence Van Gaal (diminué par la maladie) a été décevante au Qatar. Les Oranje en 3-5-2 se sont reniés en jouant défensif et en laissant le ballon à l’adversaire, hormis deux périodes flamboyantes contre les USA (première mi-temps) et l’Argentine (10 minutes de folie en fin de match).

Ronald Koeman avait été tôt nommé par la KNVB (Fédé hollandaise), le 6 avril 2022, comme successeur idoine de Van Gaal. Sa récente intronisation marque une rupture avec Louis le Terrible : Koeman va revenir au traditionnel 4-3-3 (du moins, avec une défense à quatre). En rupture encore avec Van Gaal, Ronald n’a même pas gardé ses deux assistants, Edgar Davids et Danny Blind… Son contrat court jusqu’au Mondial 2026. Ce printemps, en juin, le Final Four de la Ligue des nations (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie) est organisé à la maison ! Avec les bons souvenirs de l’édition 2019, ce premier objectif gagnable lance une dynamique enthousiasmante pour des Oranje revenus à un rang mondial honorable après leur quart au Qatar. Viendra ensuite l’objectif de gagner un Euro (celui de 2024) que les Oranje de Koeman auraient pu gagner en 2020 s’il n’y avait pas eu le Covid…

La double menace orange !

Pour cet Euro 2024, déjà, sauf catastrophe nucléaire, les Pays-Bas et la France sont largement favoris du groupe B (avec aussi l’Irlande, la Grèce et Gibraltar) où les deux premiers seront directement qualifiés. La première liste des 25 sélectionnés annoncée la semaine dernière par Ronald Koeman n’avait pas offert de grandes surprises. Sauf qu’entre-temps, sept forfaits sont venus perturber l’ambiance ! D’abord, lundi, ceux de Frenkie de Jong et Steven Bergwijn, remplacés par les appelés Donyell Malen (Dortmund) et Joey Veerman (PSV). Puis jeudi matin, l’incroyable hécatombe : Sven Botman, Joey Veerman, le gardien Bart Verbruggen (dommage pour le petit phénomène d’Anderlecht, 20 ans) et surtout les probables titulaires Cody Gakpo et Matthijs de Ligt, tous touchés par un mystérieux virus qui ne serait pas le Covid. Trois joueurs viennent d’être appelés : Ryan Gravenberch (Bayern), Kjell Scherpen (Vitesse) et Stefan de Vrij (Inter) pour pallier leur absence. Pour le reste, on avait noté le retour de deux fidèles grognards, Georginio Wijnaldum (32 ans), pas mal à la Roma, et Jasper Cillessen (33 ans), portier du NEC Nimègue. Au poste de gardien, Koeman a d’ailleurs fait le ménage en écartant le trio de Van Gaal au Qatar (Pasveer, Bijlow et l’impayable Noppert, blessé) en retenant, outre Cillessen, Mark Flekken (Freiburg) et donc l’infortuné Verbruggen. Ronald Koeman a évidemment puisé du sang frais chez le fringant Feyenoord (large leader d’Eredivisie et brillant quart-de-finaliste de C3) avec les prometteurs Lutsharel Geertruida (défenseur, 22 ans) et Mats Wieffer (milieu, 23 ans).

Pour les derniers adorateurs de la L1, malgré le forfait de Botman, l’ex du PSG Xavi Simons a été retenu, et les perfs des Toulousains Dallinga et Van den Boomen, s’ils n’ont pas été appelés, sont suivies de près au pays… Privée de pas mal de ses tauliers, l’équipe néerlandaise qui affrontera les Bleus vendredi soir est véritablement affaiblie. Et si le précédent entre les deux pays à l’automne 2018 en qualifs de Ligue des nations (2-1 pour la France puis 2-0 pour les Oranje) était trop éloigné pour dessiner au départ une réelle tendance, les Oranje diminués ne partiraient désormais pas comme favoris. A priori… L’enjeu périphérique de la rencontre réside dans la lutte au couteau entre les deux pays au sujet de l’indice UEFA des clubs : les Pays-Bas menacent le 5e rang actuel de la France censé lui offrir quatre tickets pour la future Ligue des champions 2024-2025. Alors si les Bleus pouvaient montrer aux Oranje « c’est qui, Raoul » (cf. Les Tontons flingueurs), ça montrerait la voie à l’OGC Nice, notre dernier espoir en C4…

