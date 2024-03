Des peluches de plusieurs clubs français jugées dangereuses et retirées de la vente

Le gouvernement s’attaque enfin au vrai problème du foot français.

Habitué à avertir les consommateurs des dangers pour la santé de certains produits alimentaires, Rappel Conso a élargi son champ d’action en s’attaquant aux clubs de foot français. Ce lundi, Toulouse, Caen et Le Havre ont été ciblés : le site gouvernemental a mis en garde les parents contre les peluches « Poupluche », vendues dans les boutiques de ces clubs.

#RappelProduit Peluche mascotte Maurice – Poupluche Risques : Arrêt respiratoire Motif : Partie rigide des bras dangereuse pour les enfants de moins de 10 mois et les enfants ne pouvant s’assoir tout seul.https://t.co/MS6P4rm2Qq pic.twitter.com/TRPWqc6VMb — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

#RappelProduit Doudou Vik – Poupluche Risques : Dommages internes Motif : La couture de la corne droite cède lors des essais de traction sur les coutures à 70N, rendant le rembourrage accessiblehttps://t.co/EXQa3xgQuY pic.twitter.com/wFvxFTcF1K — RappelConso (@RappelConso) March 25, 2024

On apprend ainsi que Maurice, la mascotte toulousaine tirée du dessin animé Les As de la jungle, comporte un risque d’arrêt respiratoire et d’étouffement par régurgitation. Du côté de la Normandie, Saly et Vik sont tout aussi menaçants : Rappel Conso avertit des dangers de dommages internes et d’indigestion du rembourrage.

Il ne fait pas bon d’être une peluche à l’effigie d’un club de foot cette saison.

