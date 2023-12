Le Stade rennais fait face à des peluches défaillantes

Encore une tactique pour détourner l’attention des résultats sportifs des Bretons.

Alors que le football est un peu en berne depuis le début de l’exercice à Rennes, le club est quand même victime du succès de son merchandising. Le club breton a indiqué à Ouest-France être en rupture d’un de ses modèles de peluche, la mascotte assise, et que celui-ci n’allait « pas pouvoir être réapprovisionné(s) d’ici à la fin de l’année ».

Ça, c’est un premier problème. Deuxième problème, l’autre modèle de la peluche, en position debout, a été retiré de la vente et il a été demandé à ceux qui en avaient déjà acheté de rapporter leur exemplaire. Un souci de conformité des produits a été signalé au club : « La partie dure sous les pieds est trop grande pour les enfants avant 10 mois. Et pourrait provoquer un risque respiratoire et d’étouffement par régurgitation. » Ces peluches défaillantes pourront être échangées contre « une version avec pieds doux » à partir du 6 décembre.

C’est moins pratique pour marquer des buts, mais si ça évite de blesser des enfants, c’est mieux.

Les notes de Marseille-Rennes