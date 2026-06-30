La justification improbable de Clichy pour imposer des entraînements à huis-clos

La boulette. Après une saison pas loin du cauchemar, le Stade Malherbe de Caen a repris l’entraînement ce lundi, toujours avec Gaël Clichy à la tête de l’équipe première. Mais cette année, le coach du club normand a décidé de rendre les séances d’entraînement à huis clos, chose inhabituelle en Normandie.

« Sans parler de jeunes filles ou quoi »

L’ancien latéral des Bleus a justifié cette décision lors d’un point presse : « C’est un lieu de travail pour les joueurs et finalement, on a besoin de calme et de sérénité. […]. Ce n’est pas vouloir casser quelque chose, c’est juste qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il va falloir que l’on soit concentré et qu’on puisse parler aux joueurs calmement. »

Maladroitement, voire très maladroitement, il ajoute : « C’est surtout une leçon sur ce que j’ai connu sur 20 ans de carrière. On ouvrait l’entraînement une fois dans l’année aux supporters. Ces six semaines de préparation sont importantes. Et quand il y a du monde autour, sans parler de jeunes filles ou quoi, on peut être moins concentré. »

Une petite déclaration aux grandes répercussions puisque de nombreuses personnes ont réagi à ces propos notamment sur X : « On est vraiment en train de nous dire que des joueurs professionnels sont incapables de travailler sérieusement en présence de femmes ? », « Les joueurs du SM Caen apprécieront le fait que leur entraîneur doute de leur concentration en cas de « jeunes filles » présentes autour sur un entraînement… »

La saison commence bien.

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