Le FC Nantes retourne encore dans le passé

La légende raconte que le FC Nantes n’a eu que trois entraîneurs ces 20 dernières années : Vahid Halilhodžić, Antoine Kombouaré et Michel Der Zakarian. Le dernier nommé vient de signer son retour pour un troisième épisode chez les Canaris.

Après une première saison en 2007-2008 puis quatre entre 2012 et 2016, Der Zak’ s’est engagé pour deux ans à la Beaujoire. Un retour aux sources pour celui qui a porté les maillots du club en tant que joueur et qui aura la lourde tâche de faire remonter Nantes dans l’élite du football français après une saison décevante à tous les niveaux.

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Vitorino Hilton comme adjoint

Le communiqué partagé par le club indique que « Michel Der Zakarian sera entouré de ses deux adjoints, David Bechkoura et Vitorino Hilton ». Une belle histoire pour l’ancien défenseur emblématique du MHSC qui retrouve son ancien coach, sur le banc cette fois-ci. Le Brésilien avait connu un transfert avorté à Sète en 2022 avant de définitivement raccrocher les crampons, à 44 ans.

Peut-être que cette fois-ci, Der Zak’ sera heureux pour vous, et pour le FC Nantes.

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