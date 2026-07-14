Memebappé : comment internet s'est emparé de Kylian Mbappé

Depuis le début de la Coupe du monde, il est dépeint en dictateur tyrannique sur les réseaux sociaux : en dehors de ses buts, Kylian Mbappé est à nouveau devenu un meme en ligne, générant des détournements à foison à travers le globe. Une capacité à inspirer les internautes en vannes depuis le début de sa carrière, qui raconte aussi l’évolution de l’image du leader de l’équipe de France ces dernières années.

Le 9 juillet dernier, la France entière célébrait, comme en 2022 et en 2018, sa qualification en demi-finales de Coupe du monde. Un moment de communion devenu presque habituel qui, en dehors des drapeaux et des chants d’usage, aura vu un nouvel élément de fête s’ajouter : les costumes de dictateur. Dans les tribunes du Gillette Stadium de Boston, un supporter va ainsi se faire remarquer grimé en despote, avec le nom de Mbappé floqué sur le dos. Au même moment en France, c’est à Nice qu’un autre fan des Bleus fera le tour des réseaux sociaux dans le même accoutrement, droit comme un pic depuis le toit ouvrant de sa Polo Volkswagen.

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Si la France – et le monde entier – semble se prendre de passion pour les tyrans, c’est parce qu’elle passe beaucoup trop de temps sur Instagram et TikTok : depuis quelques quelques mois, une blague virale présentant Mbappé comme un dictateur autoritaire auprès de ses coachs et coéquipiers ne cesse de prendre de l’ampleur. À tel point que Didier Deschamps évoquera le sujet deux fois en conférence de presse de cette Coupe du monde, après les matchs contre le Paraguay et le Maroc : « Vous le faites passer pour un dictateur. […] Kylian a une image, pour certains à l’extérieur qui n’est pas du tout la réalité. »

Comme depuis le début de sa carrière, Mbappé a fait perdurer sa relation étroite avec internet et les vannes en ligne en devenant ce que l’on appelle un meme : une blague lancée par une personne qui devient virale, pour ensuite être reprise sous de multiples formes par le reste des internautes. Pour celle du dictateur, c’est du côté du streamer espagnol SurNervis qu’il faut se tourner : « J’avais vu la blague de Mbappé dictateur commencer à passer et j’ai trouvé qu’elle avait du potentiel, raconte-t-il aujourd’hui. J’ai alors fait un hymne épique qui pourrait être drôle à partager. »

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Intitulé « Kylian Mbappe Dictator Anthem », le morceau va devenir instantanément viral, et illustrer toutes les vidéos humoristiques autour du joueur après chaque victoire des Bleus sur les réseaux sociaux : « C’est une chose de voir qu’une chanson cumule des vues, mais c’en est une autre de voir des gens se déguiser, la chanter ou l’utiliser dans des situations réelles pendant la Coupe du monde. Je ne m’attendais pas à ce que ma blague aille aussi loin. Je me disais que ça pourrait marcher auprès des amateurs de foot. Mais pas que ça prenne une telle ampleur. » Comme une preuve de plus de la relation de longue date du Kyk’s avec les réseaux sociaux.

Roi des punchlines

« Il n’y pas plus gros que Mbappé sur les memes en France. » Avec leur plus de 1 million d’abonnés sur TikTok et Instagram réunis, Lucas Richez et William Sellez du média Lacrem savent de quoi ils parlent. Actifs sur les réseaux depuis plusieurs années, le duo livre des meme quotidiennement, en utilisant notamment des vidéos de l’attaquant français. « Thierry Henry en a eu pas mal aussi ces dernières années, mais en sport et de manière générale, Mbappé est le personnage le plus fort sur les détournements sur les réseaux. Même devant Macron. » Ils expliquent : « C’est une personnalité connue de tous, les jeunes comme les plus vieux, donc ça joue énormément, c’est quelque chose d’assez rare. Mais ça ne fait pas tout : il a vraiment une façon de dire les choses qui lui appartient, et il est super expressif quand il parle. »

Quelqu’un comme lui qui lâche plein de punchlines, c’est du pain béni pour nous. Yugnat, auteur du livre Memaganda

Rodé à la communication depuis sa jeunesse, Mbappé a en effet développé depuis ses débuts à Monaco en 2017 une manière de s’exprimer propre à lui, qui peut donner lieu à des moments inhabituels ou surprenants. « Il a une forte personnalité et surtout une vraie éloquence, analyse le journaliste et chroniqueur Tom Ciaravino, qui livre ses vannes plusieurs fois par semaine sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. Ses interviews sont moins plates que la majorité des sportifs : il a des phrases qui restent et qui deviennent des punchlines sans le vouloir. »

En parlant cash, Mbappé donnerait ainsi de la matière aux créateurs de contenus humoristiques sur les réseaux sociaux depuis des années. À l’image de Yugnat, actif sur Instagram et auteur du livre Memaganda : « C’est quelqu’un qui est en position de force et qui a confiance en lui. Donc il se permet souvent d’envoyer des petites phrases fortes, et les gens qui font des memes sont friands de ça. Parce que le format de base doit être très court. Donc quelqu’un comme lui qui lâche plein de punchlines, c’est du pain béni pour nous. »

De Kyky de Bondy au dictateur

Regarder l’évolution des memes autour de Kylian Mbappé reviendrait ainsi à aussi suivre aussi celle de son image auprès des Français : à ses débuts, l’internet français commence à créer sa mythologie avec son « Vous êtes pas contents ? Triplé » mais aussi « Tu me parles pas d’âge » : deux phrases qui vont devenir virales – voire un peu cultes aujourd’hui – et ancrer auprès du grand public l’image de jeune prodige qu’il installe au printemps 2018, quelques mois avant la Coupe du monde en Russie.

« L’image de Mbappé a évolué et ses memes aussi, estime Lacrem. Aujourd’hui, il est devenu le dictateur, la figure du capitaine, notre président presque. Mais au début c’était vraiment Kyky de Bondy : il disait des petites phrases rigolotes. » Entre 2018 et 2020, deux petites séquences virales vont ainsi jouer sur l’image sympathique du Kyk’s auprès du grand public. D’abord son « Ah là, on est bien ! » (accompagné de son cri de Mickey Mouse) en équipe de France en 2018, et ensuite le « Bonjour ! T’as une amoureuse, toi ? Bien ! » au centre d’entraînement du PSG en 2020 pour la Saint Valentin.

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Au fur et à mesure des années, Mbappé va monter en grade, devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG, prendre le brassard de capitaine de l’équipe de France… et rendre ses interventions en interview et en conférence de presse bien plus incisives. Jusqu’à devenir la figure autoritaire et statutaire que le public se fait de lui aujourd’hui. « Mbappé a aujourd’hui cette étiquette-là parce qu’il fait aussi des sorties où il a l’air parfois un peu en pierre, analyse Yugnat. Je pense par exemple au moment où on lui demande si il est triste pour Hakimi après la victoire face au Maroc. Et il répond non. Il est devenu tellement important qu’il peut se permettre de dire ce qu’il veut, sans aucun filtre. »

Les séquences de punchlines vont alors se mettre à foisonner sur TikTok, X et Instagram, et donner naissance au nouvel arc du Mbappé leader assumé. Interrogé par Prime Video pour savoir si le bon début de saison de l’OGC Nice en 2024 allait poser des soucis au PSG, Mbappé va ainsi livrer une des premières séquences virales de cette ère : « Vous pensez ? Moi j’pense pas. C’est mon avis. » Quelques semaines plus tard, rebelote : en pleine tempête avec le PSG et au cœur de rumeurs l’envoyant au Real, un journaliste lui demande si le contexte le perturbe. Pour donner – encore – naissance à un nouveau meme : « J’ai une question : quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? »

Façon de parler

Derrière ce sens de la punchline constante, Mbappé aurait une autre particularité, plus spécifique, qui expliquerait aussi le nombre de détournements sur les réseaux sociaux : ses intonations. En janvier 2024, Lacrem réalise une des vidéos les plus vues de l’histoire de son compte TikTok en reprenant une interview du joueur chez Prime Vidéo. Tout au long de l’entretien, le capitaine des Bleus parle normalement, puis prend une voix plus inquiétante d’un coup. « On a pris tous les extraits, et on a mis à chaque fois une musique de manga ténébreuse par dessus. » Ils rigolent : « Il a parfois des changements d’attitudes dans sa manière de parler qui sont trop marrants et que tu peux facilement détourner. »

À l’image du cultissime « Le football il a changé », prononcé lors de sa conférence de presse pour annoncer sa prolongation au PSG en 2022. « Il y a eu un avant et un après avec ce moment, s’amuse Tom Ciaravino. On s’est rendu compte qu’il pouvait changer d’intonation à tout moment dans toutes ses interviews. Les imitateurs se régalent parce qu’il est très simple à faire. En fait il est très reconnaissable, donc c’est pour ça que ça en fait un personnage intéressant à vanner. » Une capacité à changer de voix à nouveau remarqué durant cette Coupe du monde avec son « Je sais pas, je sais pas, je sais pas » sur-aigue, lui aussi devenu évidemment viral en début de compétition.

Propriété intellectuelle

Ces nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, largement vues et repartagées, auraient-elles une influence sur son image publique ? « Je pense que ça lui fait du bien pour la reconnaissance populaire, il rentre un peu plus dans les coeurs par ses comportements un peu loufoques par moments », estime Tom Ciaravino. À l’image par exemple de ces extraits où il parlait dans un anglais quasi-parfait, au point d’être détourné en cow boy américain. « C’est la plus grande star du sport français actuellement et il peut devenir la plus grande de tous les temps parce que les médias et les réseaux sociaux n’ont jamais été aussi développés qu’aujourd’hui. Et tu construis aussi des personnages à travers les réseaux sociaux. »

S’il avait mis zéro but depuis le début de la Coupe du monde, je ne sais pas si l’engouement autour de la vanne dictateur serait aussi fort. Lacrem

Depuis les Etats Unis, Mbappé et sa clique semblent en tout cas avoir eux-aussi vu passer les vannes autour de leur capitaine. Notamment dans cette séquence partagée par la FFF, où l’on pouvait voir plusieurs joueurs appeler Mbappé « Mobut’ », en référence au dictateur tyrannique du Zaïre des années 60 à 2000 Mobutu, un autre nouveau surnom donné au joueur par les réseaux sociaux. Ou même de ce signe militaire fait par le joueur, après son premier but face à la Suède.

Embed t.co

Plus étonnant, Mbappé aurait même décidé de protéger ses punchlines virales sur les réseaux sociaux : en 2024, le média As révélait ainsi que l’attaquant tricolore avait fait déposer à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle les phrases « Le football il a changé » et « Moi tu me parles pas d’âge », exactement comme Nabilla en 2013 avec son « Non mais allo quoi ». Soit deux phrases devenues des memes en ligne : « C’est une preuve qu’il aime plutôt bien ces détournements sur les réseaux sociaux, et ça ne m’étonne pas qu’il veuille protéger ça, analyse Yugnat. C’est une pratique plus courante aux Etats Unis, mais vu que c’est une star internationale et qu’à chaque phrase marquante des gens se mettent à vendre directement des tee shirts, c’est logique qu’il se protège. »

De Kyky de Bondy jusqu’à Mbappé dictateur, le buteur français serait ainsi devenu le chouchou incontestable des réseaux sociaux ces dernières années, de par sa célébrité, et son sens de la formule. A une seule condition cependant : qu’il continue de marquer des buts. « S’il avait mis zéro but depuis le début de la Coupe du monde, je ne sais pas si l’engouement autour de la vanne dictateur serait aussi fort, estime Lacrem. Les gens se diraient qu’il est prétentieux et qu’il se prend pour quelqu’un d’autre. C’est un peu la culture de l’instant, mais si tu prouves derrière, tu peux faire ce que tu veux. Et ça devient drôle pour tout le monde. » En attendant la prochaine punchline face à l’Espagne ?

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes