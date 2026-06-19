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Tottenham enregistre une nouvelle arrivée en défense

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Tottenham enregistre une nouvelle arrivée en défense

En plein travaux. Après une saison des plus catastrophiques, Tottenham poursuit sa reconstruction avec une troisième recrue. Faute de pouvoir cloner Micky van de Ven, les Spurs s’offrent Jan Paul van Hecke, défenseur central chipé à Brighton pour la maudique somme de 52 millions de livres sterling (environ 60 millions d’euros). La durée du contrat n’a pas été précisée (le club a simplement indiqué qu’il s’agissait d‘un accord sur le long terme).

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Une complicité à exploiter

L’international néerlandais retrouvera donc Roberto De Zerbi après la Coupe du monde. En effet, ce grand bonhomme a évolué sous la houlette du tacticien italien entre 2022 et 2024 avec les Seagulls

« J’ai déjà une excellente relation avec l’entraîneur principal, et je suis impatient de retravailler avec lui, explique le nouveau Londonien de 26 ans. Micky (Van de Ven) m’a également dit beaucoup de choses positives sur le club, alors j’ai vraiment hâte de commencer. »

Lui aussi, il aime bouder ?

Tottenham continue de se renforcer en défense

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