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Un ancien de Manchester United limogé parce qu’il ne dépense pas assez

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Un ancien de Manchester United limogé parce qu’il ne dépense pas assez

Payer sa radinerie… L’ancien joueur de Manchester United Lee Martin a été limogé par Ramsgate FC parce qu’il n’a pas assez vidé les caisses. Le club anglais, à 40 minutes en voiture à l’est de Canterbury, évolue en Isthmian Premier, la septième division du pays, divisée elle-même en trois niveaux.

Ramsgate se sépare donc de l’ancien Red Devil malgré les objectifs atteints. « Sa mission était simple : nous maintenir en première division. Lee y est parvenu ». Ramsgate occupe la 10e place au championnat et est bien loin de la zone rouge. Lee Martin a également emmené son équipe en finale de la Coupe de la Ligue Isthmian, une rencontre où le club s’est incliné.

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Tout roulait, alors ? Non, parce qu’il n’a pas assez renforcé son équipe. « En raison d’une période de recrutement difficile jusqu’en mars, le budget alloué aux joueurs n’a pas été pleinement utilisé au cours des six dernières semaines de la saison, justifie le club. Cette période s’est reflétée dans nos derniers résultats, avec six défaites lors de nos sept derniers matchs, y compris la finale de coupe de cette semaine. » Coach Martin connaît son deuxième licenciement cette saison, il avait déjà été remercié par Welling, évoluant également en Isthmian Premier.

Ancien joueur de Manchester United ? Bon, Lee Martin n’y a joué qu’un seul match avant de rejoindre Antwerp, les Glasgow Rangers puis plusieurs clubs de Championship avant de finir du côté de… Ramsgate.

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