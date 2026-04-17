S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Le père de Vincent Kompany débarque au Parlement belge avec une écharpe du Bayern Munich

TB
4 Réactions
Le père de Vincent Kompany débarque au Parlement belge avec une écharpe du Bayern Munich

Un papa pas peu fier. Au lendemain de la folle victoire du Bayern Munich dirigé par son fils, le député belge Pierre Kompany s’est présenté à la Chambre des représentants vêtu d’une écharpe aux couleurs du club bavarois. Une manière de célébrer la qualification du club allemand pour les demi-finales de la Ligue des champions, aux dépens du Real Madrid.

L’ancien attaquant, qui a notamment évolué au TP Mazembe au début des années 1970 avant de rejoindre la Belgique en 1975 comme réfugié politique, s’est depuis reconverti dans la chose publique. D’abord élu bourgmestre de Ganshoren en 2018, il est député depuis les élections législatives de 2024.

Place aux fumis en cas de victoire face au PSG ?

Pour Oliver Kahn, le prochain Ballon d'or sera encore un Français

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
148
107
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.