Pas de vainqueur entre Strasbourg et le Paris FC

Strasbourg 0-0 Paris FC

La tête à Toto. Alors que les Strasbourgeois avaient l’occasion de recoller aux places européennes en cas de succès face au Paris FC ce dimanche après-midi, Julio Enciso et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à réaliser leurs objectifs. Un match nul qui satisfait tout de même les Parisiens, qui conservent ainsi leur 13e place au classement et un point d’avance sur Nice, vainqueur d’Angers samedi (0-2).

Kevin Trapp sauve les Parisiens

Si les Strasbourgeois ont eu les occasions les plus franches du premier acte avec notamment Abdoul Ouattara dont la frappe a été superbement détournée par Kevin Trapp (12e), ou Guéla Doué qui a vu sa tête heurter la barre transversale parisienne (34e), les protégés de Gary O’Neil ont manqué de tranchant dans le dernier geste.

Une chance que n’ont pas réussi à saisir les Parisiens, pourtant beaucoup plus en place durant le second acte. Le coaching d’Antoine Kombouaré n’y a pas été étranger, puisque tous ses remplaçants offensifs se sont illustrés, en particulier Luca Koleosho qui, sur son premier ballon, a failli ouvrir le score grâce à une frappe soudaine au premier poteau, mais qui n’a pas réussi à prendre Mike Penders de court (65e). Le gardien allemand a mis définitivement fin aux espoirs alsaciens en détournant la tentative de David Fofana pourtant parfaitement lancé dans la surface parisienne par la talonnade de Valentín Barco (90e+2).

Les coups de pied arrêtés n’auront pas porté préjudice aux Parisiens cette fois.

RC Strasbourg (4-2-3-1) :Penders – Chilwell, Doué, Omobamidele, Ouattara – El Mourabet, Barco – Godo (Nanasi, 63e), Enciso (Fofana, 79e), Yassine (Amo-Ameyaw, 69e) – Panichelli. Entraîneur : Gary O’Neil.

Paris FC (4-3-3) : Trapp – Camara, Coppola, Mbow, Sangui – Munetsi, Lees-Melou, Matondo (Cafaro, 89e) – Ikoné (Krasso, 64e), Immobile (Geubbels, 64e), Simon (Koleosho, 64e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

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