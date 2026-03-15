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Strasbourg et le Paris FC se hissent dans le dernier carré de la Coupe de France

LB
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Strasbourg et le Paris FC se hissent dans le dernier carré de la Coupe de France

Les matchs que vous n’avez pas vus. Si les deux matchs des quarts de finale de la Coupe de France féminine qui se sont disputés ce dimanche après-midi n’ont pas été diffusés, cela n’a pas empêché Strasbourg de s’imposer sur la pelouse de Nantes (0-1) et le Paris FC d’éliminer Caen, petit Poucet de la compétition (0-2).

La surprise strasbourgeoise, Lorena Azzaro régale le PFC

Nantes n’y arrive plus. En délicatesse en championnat ces dernières semaines, même si les protégées de Nicolas Chabot restent sur la deuxième marche du classement, les Canaris se sont inclinées face à Strasbourg après l’unique but de la rencontre inscrit par Inès Konan (0-1, 23e). Un exploit pour les Strasbourgeoises qui n’avaient jamais atteint auparavant les quarts de finale de la Coupe de France et qui regardent désormais vers le carré final.

Pour leur grande première au stade Michel d’Ornano, les féminines du SM Caen, qui évoluent en troisième division, n’ont pas réussi à battre l’ogre du Paris FC et se sont finalement inclinées 2 à 0. C’est Lorena Azzaro qui a réussi à attirer toute la lumière sur elle en inscrivant un doublé en un peu moins de quinze minutes dans le premier acte. Strasbourgeoises et Parisiennes devront attendre mercredi soir et le résultat des affiches entre Dijon et le Paris Saint-Germain et entre l’OL Lyonnes et Le Havre pour connaître leurs adversaires respectives.

Dernière danse du Petit Poucet Intermarché pour cette saison.

Plusieurs rencontres reportées en France à cause de la tempête Caetano

LB

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