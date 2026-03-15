Un club amateur allemand lourdement sanctionné après avoir fait jouer un trafiquant de drogue

Et il ne dealait pas de bières à ses coéquipiers. Le football amateur allemand est sous le choc. Ce dimanche, le quotidien TZ rapporte qu’un club amateur de Munich, en tête de sa poule, a été sanctionné de 27 points, l’équivalent de 9 victoires. La raison ? Il comptait dans son effectif un trafiquant de drogue qui évoluait sous une fausse identité.

Gros coup de filet

C’est sous le nom de Mateo V. que cet ailier virevoltant avait rejoint la SpVgg Haidhausen en début de saison. En 14 rencontres, il avait inscrit 9 buts et s’était imposé comme un fer de lance de son équipe. Mais tout bascule au mois de décembre dernier, quand la police munichoise se rend chez lui, munie d’un mandat d’arrêt, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.

Mateo V. fonce alors au volant de sa BMW sur les forces de l’ordre, lesquelles ne parviennent à l’arrêter qu’après avoir fait usage de leurs armes. À son domicile, elles retrouvent cinq kilos d’amphétamines, 50 000 euros en liquide, des armes à feu et des faux passeports. Depuis, l’homme est en détention, inculpé de tentative de meurtre et de trafic de stupéfiants avec possession d’arme.

« Il était totalement discret »

Les enquêteurs en profitent également pour prévenir la Fédération bavaroise (BFV) que sa licence était enregistrée sous une fausse identité depuis 2018. Averti, le président de la SpVgg Haidhausen Giuseppe Scialdone tombe des nues : « C’est complètement dingue. Il était totalement discret, ne faisait pas étalage de sa richesse. Il prétendait être propriétaire d’une salle de sport », déclare-t-il au TZ. Avant de plaider la bonne fois au moment d’inscrire le délinquant dans son effectif : « Il était déjà enregistré en ligne, nous avons simplement copié ses données. Comment aurions-nous pu vérifier que son identité était fausse ? »

L’argument n’a pas suffi à convaincre la fédération bavaroise qui a donc fait passer l’écurie de district de la première place au milieu de tableau de sa poule. Foutu pour le titre et la promotion ? Le président Scialdone a en tout cas fait appel : « Nous ne sommes pas fautifs, nous sommes les victimes. La fédération et le club ont tous été dupés. J’espère qu’une décision juste sera rendue. »

Vu ses stats, M. X (puisque sa véritable identité n’a pas été rendue publique) a de bonnes chances de s’imposer comme titulaire au FC Prison.

La Finalissima annulée !