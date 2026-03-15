Le plus vieux joueur à évoluer dans une D1 est un Bulgare de 50 ans

50 ans et tous ses gants. Ce samedi 14 mars, Georgi Petkov a soufflé sa cinquantième bougie en même temps que son club, le Slavia Sofia, faisait match nul dans le derby face au Lokomotiv (1-1). En franchissant la barre du demi-siècle, ce gardien de but est devenu le joueur le plus âgé à évoluer dans un championnat de première division.

Papi fait de la résistance

Né le 14 mars 1976 à Pazardzhik, en Bulgarie, Petkov n’a connu que trois clubs dans sa carrière qui a débuté en 1996 : le Slavia, puis le Levski Sofia et l’Enosis Paralimni, modeste écurie chypriote où il n’a passé qu’une seule saison (2011-2012). International bulgare à 18 reprises, le portier avait déjà battu un record en devenant le plus vieux gardien européen à disputer un match officiel. C’était le 16 novembre 2018 contre Chypre, à l’âge de « seulement » 42 ans et 248 jours.

Son bilan après trois décennies au plus haut niveau ? Quatre championnats et cinq coupes de Bulgarie. Néanmoins, malgré son statut de légende vivante, Petkov joue aujourd’hui davantage un rôle de chauffeur de gants pour le gardien titulaire. Sa dernière apparition entre les bois remonte au 10 mai 2025. Là encore, c’était contre le Lokomotiv Sofia et il avait bien réussi à tenir la baraque (0-0).

Sur le podium des vétérans

En dépit de cette longévité hors-norme Georgi Petkov ne détient pas le record absolu. Devant lui, on retrouve l’inénarrable avant-centre japonais Kazuyoshi Miura, 59 ans depuis un mois et toujours en activité, mais quelques crans plus bas, en D3 japonaise. Enfin, au sommet, n’oublions pas le défenseur central uruguyen Robert Carmona qui a signé dans son 50e club, Liffa, à 63 ans.

Ca en dit long sur le système des retraites dans leurs pays respectifs.

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