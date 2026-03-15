Côme renverse la Roma et intègre le top 4

Côme 2-1 Roma

Buts : Douvikas (59ᵉ) et Carlos (79ᵉ) pour les Lariani // Malen (sp, 7ᵉ) pour les Giallorossi

Carton rouge : Wesley (64ᵉ)

Insubmersible. Dans un duel important pour la course à la Ligue des champions, Côme est parvenu à dominer la Roma ce dimanche (2-1). Pourtant, les Lariani se sont fait rapidement surprendre par les Giallorossi. Dès la 7ᵉ minute de jeu, Donyell Malen a donné l’avantage aux siens sur penalty (1-0, 7ᵉ). Dominateurs, les hommes de Cesc Fabregas piétinent et ne parviennent pas à se montrer tranchants aux abords de la surface adverse.

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Tout plane pour Como

Mais alors qu’Anastasios Douvilkas a remis les deux équipes à égalité (1-1, 59ᵉ) au retour des vestiaires, le match bascule quand le latéral romain Wesley écope d’un second carton jaune et donc d’un rouge (64ᵉ). Largement supérieur à la Roma, Côme, auteur de 12 frappes lors du second acte contre 0 pour les Giallorossi, va finir par renverser la rencontre.

Sur un tir d’Ivan Smolcic difficilement repoussé par Mile Svilar, Diego Carlos (oui, oui l’ancien Nantais) surgit et permet aux siens de prendre les devants (2-1, 79ᵉ) En fin de match, Lucas Da Cunha, survolté, crochète Manu Koné avant de voir sa frappe s’échouer sur la barre transversale. Qu’importe, Como signe une quatrième victoire consécutive, intègre le top 4 de la Serie A et n’est pas prêt d’arrêter de rêver.

La première qualification européenne du club dans le viseur.