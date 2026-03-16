Coup de froid entre Cesc Fàbregas et Gian Piero Gasperini

La mode à la Fàbregas ? Chauffer les nerfs des coachs de Serie A. À la fin de la partie qui a vu Côme s’imposer face à l’AS Roma (2-1), Gian Piero Gasperini n’est pas venu saluer Cesc Fàbregas, déclarant même pour DAZN : « Côme est une équipe forte, mais je ne respecte pas leur attitude, sur le terrain et sur le banc. »

Cette tension s’explique d’abord par l’enjeu du match : il s’agissait d’une joute directe dans la course à la qualif en Ligue des champions. Les deux équipes dénombraient le même nombre de points avant le coup d’envoi, le club lombard détenant une meilleure différence de buts. Mais bon, s’il n’y avait que ça…

Un geste antisportif selon Fàbregas

L’ire du bonhomme aux cheveux blancs ne se limite pas à la fuite des trois points. Le carton rouge de Wesley à la 64e minute ne semble pas passer, pire encore qu’une biscotte mal beurrée. En effet, il n’en fallait pas plus pour que le technicien transalpin pète un plomb en zone technique, jugeant cette décision arbitrale complètement lunaire.

« À la fin d’un match, que je sois en colère ou content, que j’aie gagné ou perdu, je serre toujours la main de l’entraîneur adverse. C’est une question de respect et de fair-play, s’indigne ce bon Cesc après le match. J’ai voulu le saluer, mais j’ai vu Gasperini s’éloigner vers le tunnel. J’étais déçu. Dans mon éducation, on serre la main de son adversaire, même s’il nous a battus ou si l’on pense que l’arbitre a commis une erreur. »

Oscar Hiljemark, entraîneur de Pise et prochain adversaire de Côme, est prévenu.

Côme continue sa saison de zinzin en Serie A