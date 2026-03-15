Mbappé a repris le chemin de l’entraînement

L’homme providentiel est de retour. Après la large victoire du Real Madrid face à Elche samedi (4-1), Kylian Mbappé a repris le chemin des terrains. L’international français, absent depuis fin février en raison d’une blessure au genou gauche, a été pris en photo en plein entraînement, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des champions mardi à Manchester City, qui avait subi la loi de Federico Valverde à l’aller (3-0).

Titulaire lors du prochain match ?

Sur son site, le Real Madrid a précisé : « Les joueurs ont commencé l’entraînement par un travail individuel en salle. Ensuite, ils ont réalisé un rondo, des exercices de possession avec de petites cages et un travail spécifique par position. Pour terminer, ils ont disputé un match dans des espaces réduits. » Vendredi, Álvaro Arbeloa avait déclaré en conférence de presse être confiant sur la présence de Kyk’s mardi prochain face aux Cityzens. Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison (38 buts en 33 matchs TCC) revient au meilleur des moments, puisque les Merengues affronteront également l’Atlético de Madrid en Liga dimanche.

Arbeloa peut souffler, il ne sera plus harcelé en conférence de presse sur ce sujet.

Valverde et Güler illuminent Madrid