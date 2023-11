National : Le Mans concède le nul sur la fin contre Châteauroux

Le Mans 1-1 Châteauroux

Buts : Rabillard (73e) pour Le Mans // Mille (90e) pour Châteauroux

Le lundi au soleil, c’est quelque chose qu’on n’a quasiment jamais.

Et en ce 13 novembre 2021, Le Mans a aperçu seulement quelques rayons après s’être longtemps contenté du brouillard. Car s’ils ont cru s’imposer sur la plus courte des marges à l’occasion de la treizième journée de National, les locaux ont laissé revenir Châteauroux en toute fin de partie. Compactes et organisées, les deux équipes ont d’abord plutôt bien défendu… Mais ont beaucoup attendu pour vraiment attaquer, malheureusement pour les supporters. Les visiteurs ont tout de même tenté de faire trembler Kocik par Durbant, Njiké ou Sylva. Sans grand succès, en vérité… En face, seul Aïko (ou presque) a essayé de porter le danger devant les cages adverses.

Et même s’il a eu la possession de balle ou enchaîné les corners, le sixième du classement (dix-neuf points, treize de retard sur le fauteuil de leader occupé par Red Star et cinq sur son dauphin niortais) n’a pas su accélérer pour trouver la faille. Jusqu’à la 73e minute, et l’ouverture du score de Rabillard : trouvé par Quarshie lui-même servi par un superbe extérieur de Le Méhauté, l’attaquant a suffisamment croisé sa frappe pour tromper Konaté. Une mauvaise nouvelle pour la Berrichone, quatorzième ? Au contraire, cette réalisation lui a permis de réagir et de recoller : peu après le but du break raté par Boussaïd et un arrêt de Kocik, Mille a finalement égalisé au bout d’une action confuse.

De quoi faire avancer le possible rachat du club ?

Le Mans (4-2-3-1) : Kocik – Ribelin, Eyoum, Yohou, Njoh – Coutadeur, Quarshie – Boussaïd (Rossignol, 88e), Le Méhauté (Colas, 75e), Aïko (Vincent, 83e) – Rabillard. Entraîneur : Ray.

Châteauroux (3-4-1-2) : Konaté – Guyot (Diarra, 83e), Pires, Gnakpa – Fouda (Toibibou, 68e), Njiké, Mille, Mazikou (Duterte, 61e) – Sylva (Chraibi, 83e) – Durbant, Nomel. Entraîneur : Saragaglia.

