La DNCG retire cinq points à Rouen

Un avant-goût de ce qui attend Lyon ?

Solide cinquième de National, le FC Rouen pourrait bien subitement glisser à la onzième place. « Suite à l’audition des dirigeants par la commission fédérale de contrôle des clubs au siège de la Fédération française de football ce mardi 28 novembre, le FC Rouen a pris connaissance de la décision de la DNCG d’infliger 5 points de retrait au club ainsi qu’une interdiction de recrutement », indique le club normand dans un communiqué publié ce mardi.

Selon Paris-Normandie, le gendarme financier du foot français aurait décidé de sanctionner les Diables Rouges suite à une « discordance importante entre le montant des créances non recouvrées présenté en juin (470 000€) au gendarme financier du football français et celui présenté ce jour (723 000€). » Dans la suite de leur communication, les pensionnaires de Robert-Diochon indique encore attendre « la notification officielle de la FFF » et se réserver « le droit d’interjeter appel » pour faire entendre leurs arguments.

Ou trouver des sous.

